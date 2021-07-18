Знаменитая отечественная спортсменка Анна Ризатдинова, любимица Влада Ямы на "Танцях з зірками", показала, как релаксирует на курорте в Турции

Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова является известной гимнасткой в мире, которая завоевала множество значимых медалей для Украины. Красотка также участвовала на проекте "Танці з зірками", где девушку поддерживал Влад Яма. Не забывает Анна и о социальных сетях, где делится с фанатами самым интересным, а иногда и провокационным.

На новом фото, которое Ризатдинова добавила в Инстаграм, красотка была в зеленом бикини. Девушка лежала на гамаке, восхищая загаром и идеальной фигуркой. Как известно, красотка отправилась на отдых в Анталию, Турция.

Подписчики поставили более тысячи лайков и засыпали комплиментами:

"Приятного вам отдыха и хорошего загара", "Шикарная", "Фигурка огонь", "Ох, какая ляля на солнцепеке".

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