Певица Оля Полякова показала свое мастерство на кухне
Как передает Politeka.net, соответственные кадры артистка опубликовала на своей страничке в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как известно, певица владеет особняком в селе Старое, что в Бориспольском районе. Звезда часто делится подробностями жизни за городом в своем Instagram
"Таня, а вы здесь? Помогите, пожалуйста, а то ребенка этого заставить невозможно. И, пожалуйста, кто купил эти ложки? Вы? Вы эти ложки заберите себе домой, а мне купите нормальные. Они гнутся!", - рассмеявшись заявила певица.
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Ранее Politeka писала, что Полякова никого не стала слушать и ушла, как она теперь выглядит: "Я же моложе стала так"
Напомним, что Полякова впилась губами в растерянного Макса Барских на глазах у Осадчей: "Походу меня...".
А еще Politeka сообщала, что Оля Полякова и экс-участница "Голоса страны" больше не здороваются: подробности конфликта.