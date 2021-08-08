Певица Оля Полякова показала свое мастерство на кухне

Как передает Politeka.net, соответственные кадры артистка опубликовала на своей страничке в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как известно, певица владеет особняком в селе Старое, что в Бориспольском районе. Звезда часто делится подробностями жизни за городом в своем Instagram

На этот раз артистка поделилась мастер классом по приготовлению чиабатты и ржаного хлеба.

Во время замешивания теста Полякова обратилась к дочке, но та отказалась помогать маме. Тогда певица позвала свою помощницу.



"Таня, а вы здесь? Помогите, пожалуйста, а то ребенка этого заставить невозможно. И, пожалуйста, кто купил эти ложки? Вы? Вы эти ложки заберите себе домой, а мне купите нормальные. Они гнутся!", - рассмеявшись заявила певица.

Ранее Politeka писала, что Полякова никого не стала слушать и ушла, как она теперь выглядит: "Я же моложе стала так"

Напомним, что Полякова впилась губами в растерянного Макса Барских на глазах у Осадчей: "Походу меня...".

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