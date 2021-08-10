Украинская певица Оля Полякова поделилась серией упражнений, которые помогут привести фигуру в порядок

Оля Полякова продолжает гастролировать по городам Украины и показывать лучшие кадры с выступлений. Недавно звезда похвасталась снимками из Мариуполя, где приняла участие в фестивале.

Как можно заметить, артистка успевает и поклонников порадовать зажигательными концертами, и отдохнуть, и спортом заниматься. Еще пару дней назад Ольга была в отпуске, где показывала, как может тренироваться и в бикини. А в этот раз Полякова записала серию домашних Стори с упражнениями для ног.

Причем звезда не раз отмечала, что тренироваться можно везде и разными способами. Однажды она даже устроила тренировки с бутылками. В этот раз обошлось без подручных средств, артистка решила помочь себе подтянуть формы и размяться вместе с гантелями.

Ранее 37-летняя звезда покорила сцену мариупольского фестиваля. Красотка была одета в концертный наряд, который подчеркнул ее фигурку и длинные стройные ножки. На ногах у певицы красовались колготки в сеточку, которые добавили пикантности ее образу.

Напомним, что Полякова показала неродного отца, о котором всегда молчала: "Не рассказывала никому…".

Ранее писалось о том, что Поляковой не угодили столовые приборы, досталось ее помощнице: "Кто купил эти...".

А еще Politeka сообщала, что Полякова скопировала образ дочери-подростка и пустилась в пляс: фото.