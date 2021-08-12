Популярна українська суперблодинка Оля Полякова анонсувала свій концерт у Чернігові та сказала, що готова особисто відшльопати кожного

Як пише Politeka.net, 37-річна українська співачка, акторка та телеведуча Оля Полякова дуже багато гастролює містами України зі своїми грандіозними концертами, однак, попри це, є активною користувачкою соціальних мереж.

Оля полякова, скрін

Так, цього разу у форматі stories у своєму Instagram Полякова розповіла, що збирається дати запальний концерт у Чернігові. Співачка сказала, що виступатиме о 20:00 на сцені місцевого Літнього театру.

"Я вирушила до Чернігова. Вже їду і готова вас відшльопати. Тому дорогі мої кияни, прямо зараз можна сісти в машину і рванути на концерт. Це було б незабутньо", - жартує Полякова.

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Суперблондинка була одягнена у чорну майку з вирізом, берет та окуляри у формі серця.

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