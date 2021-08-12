Популярна українська суперблодинка Оля Полякова анонсувала свій концерт у Чернігові та сказала, що готова особисто відшльопати кожного

Як пише Politeka.net, 37-річна українська співачка, акторка та телеведуча Оля Полякова дуже багато гастролює містами України зі своїми грандіозними концертами, однак, попри це, є активною користувачкою соціальних мереж.

Так, цього разу у форматі stories у своєму Instagram Полякова розповіла, що збирається дати запальний концерт у Чернігові. Співачка сказала, що виступатиме о 20:00 на сцені місцевого Літнього театру.

"Я вирушила до Чернігова. Вже їду і готова вас відшльопати. Тому дорогі мої кияни, прямо зараз можна сісти в машину і рванути на концерт. Це було б незабутньо", - жартує Полякова.

Суперблондинка була одягнена у чорну майку з вирізом, берет та окуляри у формі серця.

Рaніше Politeka писaлa, що сяюча Полякова розповіла, чи вибачився перед нею Меладзе після конфлікту: "Буде гаряче".

Нaгaдaємо, що 37-річна Полякова викликала заздрість українок через підкачану фігуру не по роках: "Ідеальна відьма!".

A ще Politeka повідомлялa, що Полякова без фільтрів і макіяжу показала свої недоліки: "Менше процедур, а то щось страшнувато".