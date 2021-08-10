Відома українська співачка Оля Полякова дала інтерв’ю журналістам програми "Зірковий шлях" та розкрила нові деталі скандалу з Меладзе

Як пише Politeka.net, цього року співачка Ані Лорак, яка вже тривалий час живе та працює в Росії, публічно звинуватила в домаганнях відомого продюсера Костянтина Меладзе. Лорак заявила, що подібне він пропонував багатьом співачкам. Пізніше Ані Лорак підтримала суперблондинка Оля Полякова, яка розповіла, що теж потрапила у таку ситуацію з продюсером "Віа Гри".

За словами Полякової, "знаки уваги" він виявляв, коли вона була ще юною. Тоді співачка змогла протистояти його "залицянням". На захист брата став популярний співак Валерій Мелазде. Журналістам він заявив, що таке про Костю міг придумати тільки негідник. А пізніше в інтерв’ю Ксенії Собчак зазначив, що Костянтин нікому не робив непристойних пропозицій й грубо висловився про Полякову.

"Це фрік, а не виконавиця. Полякова запам'яталася мені тим, що ходила в купальнику в громадських місцях і з короною на голові, як Сергій Звєрєв", - сказав Валерій Меладзе.

У відповідь на це Полякова заявила, що говорить абсолютну правду. До того ж, телепрограма "Зірковий шлях" анонсувала нове інтерв’ю співачки, у якому та розповіла про відпочинок з дочкою в Ніцці, чому так жорстко реагує на хейтерів дочки та чи вибачився перед нею Меладзе.

"Буде гаряче", - пишуть журналісти.

Рaніше Politeka писaлa, що скандал Полякової з Меладзе не вщухає, співачка зробила нову заяву: "Якби це була не правда, вони…".

Нaгaдaємо, що Полякова, повторно вилаявши Меладзе і знявши перуку, повернулася в образ королеви: "Друзі, дивіться...".