Співачка Оля Полякова вразила зовнішністю в новому "старому" образі

Відома артистка постійно епатує публіку, передає Politeka.net. Зірка намагається здивувати шанувальників не тільки піснями, але і красивими, а також сміливими образами.

Нещодавно співачка відпочила з сім'єю на Лазурному березі у Франції, а тепер же повернулася з новими силами і яскравими виступами.

У своєму сторіс співачка похвалилася зовнішністю в новому "старому" образі. Справа в тому, що раніше артистка кардинально змінила імідж, пішовши від стилю "королеви ночі" (пісні, яку вона виконувала), перетворившись на зухвалу блондинку - "дорослу дівчинку".

У нових сторіс Instagram співачка знову постала в образі королеви, знявши перуку з коротким волоссям, і продемонструвавши розкішні кучері. Співачка позувала у блискучому вбранні з глибоким декольте і з короною на голові.

"Хлопці, дивіться! Я прямо з корабля на бал. Закучерявилася вся на Лазурному березі й зараз піду розважати народ. Ух!",- розповіла співачка.

Зазначимо, на днях Оля Полякова знову відшпетила братів Меладзе в інтерв'ю Каті Осадчій. Зокрема молодший з них, Валерій, звинуватив Олю у брехні, адже, за його словами Костянтин Меладзе не міг до неї чіплятися, а також обізвав виконавицю фріком. У відповідь артистка заявила - вона говорить правду, а брати Меладзе лише хочуть її знецінити.

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