Співачка Оля Полякова обговорює будь-які теми і "влазить" в будь-які скандали, але ось історію власної сім'ї розповідає неохоче

Більш того, 37-річна артистка дуже рідко показує своїх батьків, про тата так взагалі практично мовчить. Однак, на день народження матері, 5 серпня, Полякова зважилася виставити рідкісні знімки, передає Politeka.net.

Так, на кадрах постали її моложава мама-блондинка і вітчим, який в минулому був дипломатом, - імпозантний чоловік з вусиками, в світлих брюках, смугастій сорочці й бейсболці. Колись він був консулом СРСР на Кубі.

Раніше Оля відкрила завісу сімейних таємниць в інтерв'ю "Гордону".

"Я не розповідала цю історію нікому... Батько був нерідним, це мій вітчим... тобто моє дитинство пройшло не з ним. Моя мама вийшла за нього заміж пізніше, я вже не була зовсім маленькою", - розповідала Полякова.

Рідний же батько Олі навчався в медінституті (у нього вся сім'я була медиками), правда, проти своєї волі. Володіючи співочим талантом, в студентські роки, чоловік "халтурив" на весіллях, тому пропускав навчання і був, в результаті відрахований. А причиною розставання з мамою Олі стало пияцтво.

У коментарях користувачі з жаром обговорюють сімейні знімки Полякової. Звичайно, її мама Світлана зірвала овації:

"Мамі щастя у всьому і сил в кожній хвилині!❤️ Як вона молода і красива!!!

Ось нехай ще молодість і краса ніколи не покидають❤️"

"Шикарна жінка🔥я б сказала що їй років 40 максимум, але ніяк не 60❤️"

"да...молодша ніж Оля...дивна обробка і приховування природних віком зморшок..."

"Так ось в кого ви така красуня)))👏 🔥"

"Мама просто 🔥, шикарно виглядає!!! Поздоровляю!!!"

"Капець, мама виглядає на 30 - так це фотошоп, Оля просто перестаралася - ну так, а то сильний перебір"

Нагадаємо, Полякова вразила кадрами зі своєю 63-річною мамою і вітчимом

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