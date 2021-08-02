Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька розповіла про те, які комплекси у неї є і заговорила про недоліки фігури

Нещодавно Соломія влаштувала день відповідей на запитання шанувальників, щоб більше розповісти про себе. Як і очікувалося, користувачі Instagram не обійшлися без питань з приводу комплексів телеведучої, а також її догляду за собою.

Один з шанувальників поцікавився, чи є у Соломії якісь недоліки або комплекси, про які вона не говорить, але вони самі кидаються їй в очі.

Вітвіцька відповіла чесно і підкреслила, що всі люди різні і ідеальних не буває:

«Ми всі неідеальні і я також далека від модельних параметрів і маю вибуховий характер. Але для когось мої недоліки будуть перевагою. А хтось взагалі в моїх мінусах побачить родзинку " - написала телеведуча.

Відзначимо, що зірка раніше з батьками регулярно тренувалися під наглядом фітнес-тренера і дієтолог, а також харчувалися за спеціально розробленим нею меню. Тому телеведуча звикла стежити за собою.

Нагадавши, Вітвіцька після хворобливого розлучення отримала пропозицію руки і серця.

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