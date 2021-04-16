Ведущая ТСН Соломия Витвицкая раскрыла причину развода с Владом Кочатковым, в браке с которым была 8 лет

Подробностями телезвезда поделилась в интервью «КП в Украине».

«Помню, как Влад впервые сказал, что ему некомфортно все время находиться в тени меня. А я об этом узнала фактически во время нашего совместного интервью для ЖВЛ, и для меня это стало большой неожиданностью. Даже не думала, что ему некомфортно. Просто он никогда об этом не говорил, а потом выяснилось, что это очень критическая ситуация для него, и он чувствует себя некомфортно со мной на каких-то публичных мероприятиях», - рассказала она.

Соломия Витвицкая отметила, что процесс разрыва был тяжелым и длительным.

«Когда мы впервые поговорили о разводе, помню, оба плакали полночи. Я понимала: я - несчастлива, и Влад не был счастливым. У нас были замечания, обиды, но мы пытались спасти брак», - поделилась она.

Впервые пара начала обсуждать возможность развода более года назад. Они даже обращались за помощью к психологу, но это не помогло. В сентябре супруги разъехались а в декабре развелись.

«2021 год я встречала как свободная женщина», - резюмировала телеведущая.

Витвицкая также добавила, что с экс-супругом они сохранили хорошие отношения.

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