Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая поразила Сеть откровенным признанием
Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на страницу телеведущей в «Инстаграм».
Витвицкая рассказала, что разводится с мужем Владиславом Кочатковым, который моложе ее на восемь лет.
"8 ярких, безумных, добрых и таких разных лет... За это время ты стал мне другом, но мы потеряли "нас". "Развод" только звучит ужасно, но открывает новые пути, поэтому я обязательно еще найду тебе хорошую жену», - написала телеведущая.
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Витвицкая подчеркнула, что не собирается больше комментировать эту тему.
«Все остальное останется между нами, сериала и скандалов не будет, друзья и коллеги, простите - это единственный комментарий на эту тему, двигаемся дальше», - отметила она.
Пользователи сети пишут телеведущей слова поддержки и восхищаются ее мудростью в этой ситуации.
"Как мало настолько мудрых женщин", "Жаль😢 но все будет хорошо. Будь счастлива», «О, Боже, как жаль», «Люблю тебя❤ у тебя все впереди», «Это обидно... Но пусть каждый найдет свое счастье", " печальная новость... Соля, желаю тебе счастья», - пишут в комментариях.
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