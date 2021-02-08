Популярна українська телеведуча Марічка Падалко захопила несподіваним перевтіленням на модному показі

Мініатюрна телеведуча "ТСН" Марічка Падалко вирішила спробувати себе в новому амплуа і відвідала модний показ, кадри з якого вона показала на своїй Instagram-сторінці, пише Politeka.net.

Марічка Падалко похвалилася знімками, зробленими під час Ukrainian Fashion Week, де вона несподівано постала в образі моделі. Тендітна телеведуча приміряла костюм, створеним талановитими руками молодого дизайнера зі Львова, яка використовувала для показу речі, що були у вжитку.

Таким чином Марічка Падалко разом з дизайнером привернули увагу до проблеми низької ековідповідальності та "творили" в рамках напрямку апсайклінг, що сьогодні набирає популярності.

На знімках ефектна телеведуча продефілювала по подіуму в чоловічому піджаку, який дизайнер переробила в жіноче вбрання, доповнивши його цікавою довгою бахромою зі шкіри на одній кишені і широким шкіряним поясом на талії. Під піджаком Марічки Падалко було маленьке чорне плаття, яке ледь прикривало стегна телеведучої.

А завершили стильний образ зірки "ТСН" лаконічні туфельки чорного кольору на невисокому каблучку і оригінальна зачіска "мокра хвиля", яка на короткому волоссі Падалко виглядала дуже ефектно, що і відзначили користувачі в своїх коментарях.

"Богиня", "Маруся, фантастично", "Класна! І мокра хвиля тобі йде", "Дуже незвичайний look!", "Я не перестаю вами захоплюватися! Ви така різнопланова!", "Вам дуже добре в цьому образі", "Королева подіуму!", "Супер, дуже красива", - написали шанувальники Марічки Падалко в соцмережі.

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