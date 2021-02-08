Популярная украинская телеведущая Маричка Падалко восхитила неожиданным перевоплощением на модном показе

Миниатюрная телеведущая "ТСН" Маричка Падалко решила попробовать себя в новом амплуа и посетила модный показ, кадры с которого она показала на своей Instagram-странице, пишет Politeka.net.

Маричка Падалко похвасталась снимками, сделанными во время Ukrainian Fashion Week, где она неожиданно предстала в образе модели. Хрупкая телеведущая примерила костюм, созданным талантливыми руками молодого дизайнера со Львова, которая использовала для показа вещи, бывшие в употреблении.

Таким образом Маричка Падалко вместе с дизайнером привлекли внимание к проблеме низкой экоответственности и "творили" в рамках набирающего популярность направления апсайклинг.

На снимках эффектная телеведущая продефилировала по подиуму в мужском пиджаке, который дизайнер переделала в женский наряд, дополнив его интересной длинной бахромой из кожи на одном кармане и широким кожаным поясом на талии. Под пиджаком Марички Падалко было маленькое черное платье, которое едва прикрывало бедра телеведущей.

А завершили стильный образ звезды "ТСН" лаконичные туфельки черного цвета на невысоком каблучке и оригинальная прическа "мокрая волна", которые на коротких волосах Падалко смотрелась очень эффектно, что и отметили пользователи в своих комментариях.

"Богиня", "Маруся, фантастически", "Классная! И мокрая волна тебе идет", "Очень необычный look!", "Я не перестаю Вами восхищаться! Вы такая разноплановая!", "Вам очень хорошо в этом образе", "Королева подиума!", "Супер, очень красивая",- написали поклонники Марички Падалко в соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марічка Падалко (@marichkapadalko)

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