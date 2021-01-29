Популярная телеведущая канала 1+1 Лидия Таран до сих пор не может прийти в себя после того, как переболела коронавирусом

Свежее видео украинская звезда опубликовала в своем Instagram.

По словам Лидии Таран, она окончательно победила коронавирус, но до сих пор не чувствует запахи и вкусы.

А свежий ролик телеведущая записывала на фоне телевизора, где в этот момент шел выпуск ее коллег по телеканалу, а в руках она держала чашку кофе.

"Хотела спросить ведущих Сніданку, но они далеко. Поэтому спрошу у вас. Значит, друзья, я здоровый человек. Но когда я пью кофе, то чувствую лишь легкий такой горький вкус. Скажите, пожалуйста, когда ко мне вернутся вкусы и запахи. Через месяц или через год?", - заявила Лидия Таран в Instagram Stories.

Ранее мы рассказывали, что отпуск в Турции Лидии Тарана обернулся длительным больничным.

Так, 43-летняя телеведущая на курорте подхватила коронавирус и ушла на самоизоляцию, из-за чего ее отстранили от эфиров на телеканале 1+1.

"К сожалению, я заболела COVID-19. Сейчас нахожусь на самоизоляции дома. После короткого праздничного отпуска в Турции, я сделала ПЦР-тест и получила позитивний результат... И даже несмотря на соблюдение строгих карантинных требований в той стране и во время самого путешествия - это все равно со мной случилось...", - рассказывала ранее Лидия Таран.

Напомним, Устраненная от эфиров звезда 1+1 Таран призналась, когда вернется и показала, какой стала

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