Телеведущая ТСН на "1+1" Лидия Таран удивила поклонников свежим фото и долгожданным заявлением
Как передает Politeka.net, 43-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм яркий снимок, на котором предстала с обновленной внешностью.
Блондинка распустила волосы, уложив их на плечи, и позировала в гольфе кирпичного оттенка и теплых брюках в клеточку.
В подписи Лидия призналась, что уже соскучилась за работой. Дело в том, что ведущая некоторое время провела на больничном. Вернувшись из новогоднего отпуска в Турции у нее обнаружили коронавирус. Поэтому звезду отстранили от эфиров и отправили домой лечиться.
Однако, этот этап позади, и Таран снова готова "к бою".
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"Засиделась дома🤓 Кажется, даже немного одичала. И поднабрала лишнего. Возвращаюсь на работу с новыми силами, желаниями. И антителами! 😂 Спасибо, мои дорогие подписчики, за поддержку, за полезные советы, которые мне давали, и за наводки на учителей французского и другую полезную информацию🙏🏻 со всем этим полетели дальше! Надеюсь, без остановок уже к весне 😜", - говорится в сообщении.
В "сториз" Лидия показала, как готовится к возвращению к работе - в частности, освежила у мастера свой внешний облик.
Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"А по глазам и не скажешь, что одичали ...)) 🤗" - "я скрываю😅"
"Лидочка, с выздоровлением Вас. Ждём в эфире.🙌❤️"
"Слава Богу, что плохое - позади😊👍"
"С выздоровлением вас... Без вас новости не актуальны"
"Не возможно быть такой красивой!!!😍"
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