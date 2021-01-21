Телеведущая «1+1» Лидия Таран, которую срочно убрали из эфиров из-за китайского вируса рассказала, как себя чувствует
Как передает Politeka.net, отпуск в Турции закончился для 43-летней звезды болезнью и самоизоляцией. Несмотря на соблюдение всех правил (а локдаун на курорте еще жестче, чем в Украине) по прибытию домой тест на китайский вирус все же показал положительный результат.
На своей странице в «Инстаграм» телеведущая показала новые фото, сделанные на фоне телевизора.
"Развесила уши и смотрю День инаугурации Байдена. Have a good life - уже пожелал мне Трамп. Ну и черт с ним! Для человека, что вылезла из телевизора, сниматься на фоне телевизора это муве тон, конечно, но корона временно внесла коррективы», - написала она.
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Также в комментариях Таран отметила, что чувствует себя неплохо.
Пользователи сети желают Таран скорейшего выздоровления и возвращения на телеэкран.
«Одужуйте, Лидочка! Потому что я уже разволновалась, чего это вашего голоса не слышно в телевизоре!», «Виздоровлюйте быстрее», «Уже ждем», «Ждем вас уже в новостях. Выздоравливайте", - пишут в комментариях.
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