Телеведущая "1+1" Лидия Таран, внезапно исчезнувшая из эфиров, скоро вернется на работу

Известная в Украине телеведущая Лидия Таран на своей странице в Instagram подробно рассказывает о том, как проводит время на самоизоляции. В своем сторис она ответила на главный вопрос, когда же телезрители снова ее увидят на канале "1+1", пишет Politeka.net.

Лидия Таран постаралась ответить на вопросы своих поклонников, которые уже успели соскучиться за своей любимой ведущей новостей. Сейчас она находится на самоизоляции дома из-за коронавирусной инфекции, но уже вскоре собирается вернуться на работу.

На фото, которое она показала фанатам, Лидия Таран смотри со скучающим лицом вверх, но видно, что снимок сделанный в студии, так как на ней деловой костюм синего цвета и прикрепленный к пиджаку микрофон. Также это видно и по идеальной прическе телеведущей, волосы которой были уложены мягкими локонами назад.

Лидию спросили, как скоро она сможет вернуться к своим обязанностям, на что телеведущая красноречиво ответила словами "Без эфиров вою, как волк на месяц". Также она добавила, что появится на телеканале уже во вторник, если ее контрольный тест на "китайскую заразу" покажет отрицательный результат.

Также Лидия Таран написала, что ей очень приятно, когда поклонники ждут ее возвращения в эфиры.

Напомним, что Лидия Таран заболела после своего пребывания на курорте в Турции. По приезду в Украину тест показал позитивный результат и телеведущая временно была вынуждена прекратить работать на телевиденьи. Она неоднократно публиковала посты о своем состоянии здоровья и показывала фолловерам, как выглядит в период болезни. На одном из фото она предстала в забавном ободке в виде ушек, а другой кадр показал, как вирус "одолел" телеведущую.

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