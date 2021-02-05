Известная украинская телеведущая Маричка Падалко впечатлила атмосферными фото в роковом образе

Как сообщает Politeka.net, ведущая поделилась новыми снимками в Инстаграм и рассказала о своих взаимоотношениях с модой.

««Ой, те перышки ...?» - я спросила стилистов на съемках, немного скривив лицо. Меня сложно назвать модницей, поэтому я не вижу то, что могут заранее разглядеть в странных нарядах профессиональные стилисты, совместить их с человеком и создать необычный образ. Всю фотосессию мы делали в другом наряде, что видно из backstage видео. Ну и «перышки» на конец, когда почти разошлись, «чтобы не пропадало», - пояснила ведущая.

На снимках она предстала в том самом образе «с перышками». Судя по фото, речь идет о роскошном вечернем платье. Темно-серый наряд с открытыми плечами и верхом, напоминающим корсет, действительно привлекает к себе внимание благодаря своеобразным «перышкам» на груди. Судя по всему, платье сделано из материала «под кожу».

Поклонников ведущей явно впечатлил ее роскошный образ.

«Очень красиво. Ваш образ безумно Вам идёт)) Что значит работают профи», «Наша Грейс Келли», «Какая вы очаровательная», «Добрый вечер, Маричка. Какая вы невероятно очаровательная как королева и очень заботливая мамочка. Желаю крепкого здоровья и хорошего вечера», «прям Марлен Дитрих...Эффектная очень», - пишут люди.

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