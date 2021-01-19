Телеведущая Маричка Падалко рассказала, почему нет ничего страшного в переходе сферы услуг на украинский язык

Как передает Politeka.net, соответственный пост она опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Задача для сторонников, хейтеров и просто пользователей положениями Закона о языке, которые вступили в силу 16 января", - говорится в подписи к посту.

Телеведущая привела 4 разных примера разговора продавца с клиентом, в которых покупатели отвечали на разных языках.





По ее словам, правильными будут все предложенные варианты.

"Украинский является обязательным первичным языком обращения к любому клиенту. Далее - персонал и потребитель услуг могут при обоюдном согласии перейти на другой язык. Впрочем, закон не обязывает персонал переходить на другой язык - официант может это сделать, если а) хочет перейти на другой язык, б) знает этот язык. Так же клиента закон никоим образом не заставляет менять свой язык общения", - пояснила Падалко.

Также телеведущая добавила, что многие с ее подписчиков проживают в русскоязычных регионах Украины.

"Скажите, пожалуйста, друзья, это большая проблема поздороваться с клиентом на украинском? Или еще добавить несколько предложений, попрощаться и поблагодарить?", - подытожила телеведущая.

Напомним, 16 января, в Украине вступил в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Теперь представители сферы услуг должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.





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