Украинская телеведущая Маричка Падалко показала подросших детей

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм одна из звезд ТСН показал все свое семейство в полном сборе. На фото возле елки сидела Маричка с мужем Егором Соболевым, а также их трое детей: Миша, Мария и Екатерина. Все дети выглядели сильно повзрослевшими. Особенно взрослой выглядела 12-летняя дочка звездного семейства.

«Merry Christmas всем, кто сегодня празднует! И всех с началом каникул», - подписала фото телеведущая.

В комментариях семье телеведущей оставили массу приятных слов. Многие поклонники обратили внимание, что дети очень сильно похожи на Маричку.

«Думала у вас двое детей..с праздником», «Какая красивая семья. Будьте счастливы», «Сколько сразу "Маричек" на фото, как такое может быть!? )) Хорошие! С праздниками!», «Неужели старшая дочь уже такая взрослая?», «Какие вы же хорошие))) а Катя и Михаил на папу похожи) Уже такие взрослые))», «Замечательное семейное фото», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Маричка Падалко после того, как переболела китайским вирусом, столкнулась с новой проблемой. По словам ведущей, все члены ее семьи заболели повторно. Но уже не самим вирусом, а простым ОРВИ.

Напомним, что вирус косит звезд "1+1", кто стал новой жертвой после Марички Падалко: "Прошу вас... ".

Как сообщала Politeka, Алла Мазур и Маричка Падалко засветили подросших детей в гостях у Кати Осадчей: праздничные фото.

Также Politeka писала, что скромняга Падалко, разбитная Мосейчук и красавица Мазур: как выглядели телеведущие в первый рабочий день.