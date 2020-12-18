Українська телеведуча Катя Осадча влаштувала святковий прийом своїх колег з дітьми

Як пише Politeka.net, в Instagram програми "Світське життя" з'явився анонс святкової передачі. На фото щаслива Осадча в стильному жовтому костюмі приймала в гостях колег-телеведучих.

На першому фото поруч з Осадчою позувала ведуча ТСН. Тиждень Алла Мазур з сином Артемом. Алла була одягнена в червону туніку, а хлопчик вибрав спортивний стиль. Також до Осадчої в гості прийшла Марічка Падалко з донькою. Марічка підтримала Осадчу, вбравшись в жовту сукню, а дочку одягла в красиву сукню і светр.

"Вже завтра святкуємо День святого Миколая разом із зірковими телеведучими каналу "1+1" та їхніми дітьми», - підписали пост автори аккаунта.

У коментарях залишили кілька компліментів зірковим гостям. Не обійшлося і без критики.

"Яке жахливе взуття у дочки Падалко", "з наступаючими святами, будьте здорові і щастя вам!", "Супер", "Алла Мазур прекрасна!",- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Катя Осадча разом з чоловіком, телеведучим Юрієм Горбуновим в яскравих святкових образах з'явилися в рекламі. Парочка позувала на тлі новорічної ялинки, подарунків і каміна. Осадча була в червоній сукні з розрізом, а Горбунов позував в чорному піджаку і футболці.

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