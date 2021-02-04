Звезды одного из украинских телеканалов снялись в интересной фотосессии
Мы привыкли видеть ведущих новостей в довольно скромных образах, но этот раз их решили показать с другой стороны, пишет Politeka.net.
Звезды телеканала "1+1" Алла Мазур, Наталья Мосейчук, Соломия Витвицкая, Лидия Таран и Маричка Падалко приняли участие в съемках во французском стиле Аркур.
В частности, Мазур позировала в черном, легком, полупрозрачном платье. Звезда надела на голову шляпку и улыбнулась. Ведущая с кокетством посмотрела в сторону.
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Блондинка Лидия Таран вывела длинные стрелки на веках. Прическа с бантиком сделала образ романтичным.
Маричка Падалко надела красивой платье, завершив образ крупными сережками в ушах.
А вот как выглядели Соломия Витвицкая и Наталья Мосейчук:
"Фотографии вошли в коллекционный фотоальбом "Аркур. Вдохновение" звездного фотографа Ростислава Репки, посвященный женской красоте и задуманный к 15-летию творческой деятельности автора.
Листай фотографии и пиши в комментариях, кто из ведущих тебе понравился больше всего", - написали авторы поста.
За четыре часа пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.
"👏все очаровательно красивые!!!!!!", "Самые яркие звезды канала! Здоровье и впечатляющих эфиров!", "Клааассссс❣️👍👍все супер❣️👍❤️", "У нас самые красивые и умные ведущие!!", "Маричка Падалко - очаровательная красавица !!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Как же Таран идут стрелки👍", "Фото просто завораживают", - написали пользователи сети.
Напомним, что Маричка Падалко объяснила противникам закона о языке его суть: "Это большая проблема?"
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