Звезды показали себя с другой стороны

Звезды одного из украинских телеканалов снялись в интересной фотосессии

Мы привыкли видеть ведущих новостей в довольно скромных образах, но этот раз их решили показать с другой стороны, пишет Politeka.net.

Звезды телеканала "1+1" Алла Мазур, Наталья Мосейчук, Соломия Витвицкая, Лидия Таран и Маричка Падалко приняли участие в съемках во французском стиле Аркур.

В частности, Мазур позировала в черном, легком, полупрозрачном платье. Звезда надела на голову шляпку и улыбнулась. Ведущая с кокетством посмотрела в сторону.

Блондинка Лидия Таран вывела длинные стрелки на веках. Прическа с бантиком сделала образ романтичным.

Маричка Падалко надела красивой платье, завершив образ крупными сережками в ушах.

А вот как выглядели Соломия Витвицкая и Наталья Мосейчук:

"Фотографии вошли в коллекционный фотоальбом "Аркур. Вдохновение" звездного фотографа Ростислава Репки, посвященный женской красоте и задуманный к 15-летию творческой деятельности автора.

Листай фотографии и пиши в комментариях, кто из ведущих тебе понравился больше всего", - написали авторы поста.

За четыре часа пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"👏все очаровательно красивые!!!!!!", "Самые яркие звезды канала! Здоровье и впечатляющих эфиров!", "Клааассссс❣️👍👍все супер❣️👍❤️", "У нас самые красивые и умные ведущие!!", "Маричка Падалко - очаровательная красавица !!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Как же Таран идут стрелки👍", "Фото просто завораживают", - написали пользователи сети.

Напомним, что Маричка Падалко объяснила противникам закона о языке его суть: "Это большая проблема?"

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