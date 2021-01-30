Ведущая ТСН на "1+1" Маричка Падалко поразила отчаянной выходкой

Как передает Politeka.net, 44-летняя телезвезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие кадры, на которых показала, как закаляется, переборов китайский вирус.

Так, Маричка устроила пробежку, несмотря на такую помеху, как снег под ногами, а кульминацией стал забавный танец да еще и босиком.

Ведущая весело плясала в лосинах, худи и шапочке, избавившись от кроссовок и признавшись, что "совсем не холодно после пробежки".

"Мам😀, ты сумасшедшая" - дети привыкают, муж уже давно привык🤔 Он мне совместное безумие обещал завтра. А сегодня после такой пробежки, когда и красиво, и не холодно, грех немного не позакаляться на снегу 🌨❄️⛄️🥚", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Стоит отметить, у многих смелая падалко вызвала неподдельный восторг.

"ай молодец"

"👍 это действительно не холодно. А для здоровья ой как нужно. Знаю, знаю😂 после таких процедур еще и невероятный заряд позитива!"

"Если я сделаю это, я буду без ног 🤣 в Бразилии, в Рио-де-Жанейро, там 41° с ощущением тепла 50° 🥵"

"Огоооо😅 Вы невероятная!))"

"вы действительно рискованная женщина. Но главное что вам это приносит удовольствие"

"Вы - мотиватор для многих людей! Не останавливайтесь! 👏"

"Снегурочка"

Ранее мы сообщали, Падалко показала в Инстаграм младшую дочку - 10-летнюю Катю, заговорив о дистанционном обучении в школе. Ведущая несказанно обрадовалась, что дети после локдауна, наконец, вышли на "нормальную" учебу.

"Только не говорите, что Вы тоже не рады, что в понедельник завершается «строгая» версия карантина, и в большинстве школ возобновляется хоть в каком-то виде очное обучение👏", - выдохнула Маричка.

Напомним, что Маричка Падалко объяснила противникам закона о языке его суть: "Это большая проблема?"

Также Politeka писала, что Маричка Падалко показала мужа и троих подросших детей, сходство невероятное: «Как такое может быть?»