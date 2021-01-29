Известная украинская телеведущая Маричка Падалко показала дочку и заговорила о будущем детей

Маричка Падалко на своей странице в Instagram показала старшую дочь, которая скоро уже догонит маму и пойдет учится. Уже сейчас мама задумывается о будущем своего ребенка и рассказала об этом украинцам, пишет Politeka.net.

Маричка Падалко на снимке стоит рядом со старшей дочкой Марией, которая уже почти догнала знаменитую маму по росту и готова похвастаться такими же яркими красивыми глазами, как и у нее. И мама, и дочка предпочитают короткие, хоть и разные стрижки и любят улыбаться на камеру.

Для снимка Маричка Падалко немного отошла от своего классического стиля одежды, который она предпочитает надевать для работы, и оделась в простую и комфортную спортивную кофту на молнии. Светлый розовы оттенок подчеркнул темные волосы и глаза телеведущей, а также гармонично сочетался с ее светлой кожей.

В то же время Мария начала брать пример с мамы и для появления перед камерой надела стильный пиджак коричневого цвета, а под низ - простую трикотажную футболку. Белый цвет уравновесил образ, а правильное освещение придало коже девочки мягкое сияние.

Телеведущая призналась, что уже сейчас заботиться о том, чтобы ее 12-летняя дочка определила свой путь в жизни самостоятельно и проявила свои амбиции до конца обучения в школе. А также рассказала поклонникам об образовательном конкурсе для девочек от 14 лет, в котором разыгрывается грант на образование в лучшем вузе Украины.

Фанаты Марички Падалко в своих комментариях к публикации отметили, что Мария очень похожа на свою маму и написали, что они обе очень красивые.

"Похожие", "Восхищаемся вами", "Две красавицы", "Доня такая красивая, изменила прическу", "Аааа, как же дочка на вас похожа, я сначала подумала, что это фотошоп и вы соединили два своих фото",- написали фолловеры в соцсети, но Маричка Падалко придерживается другого мнения.

"В семье бытует мнение, что Маша похожа на папу (только тсссс)",- ответила телеведущая.

Стоит отметить, что Маричка Падалко со своим мужем Егором Соболевым воспитывает троих детей: сына Михаила, и дочерей Марию и Екатерину. Телеведущая часто хвастается семейными снимками на своей страничке, показывая уютную атмосферу, которая царит в их большой семье.

Напомним, Маричка Падалко показала младшую дочку и поведала о неожиданной радости: "Только не говорите, что..."

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