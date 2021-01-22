Ведущая ТСН на "1+1" Маричка Падалко всколыхнула Сеть неожиданным заявлением

Как передает Politeka.net, 44-летняя телезвезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала со своим средним ребенком - 10-летней дочкой Катей (всего у Марички трое детей).

В кадре ведущая с девочкой, в нежно-розовых нарядах, счастливо улыбаются на камеру. И, судя по подписи, повод имеется.

Падалко не сдержала эмоций, комментируя окончание локдауна и долгожданный выход детей в школу после нескольких недель дистанционного обучения.

"Только не говорите, что Вы тоже не рады, что в понедельник завершается «строгая» версия карантина, и в большинстве школ возобновляется хоть в каком-то виде очное обучение👏, - выдохнула Маричка. - Что касается этих двух недель... Если бы их не было, то для нашей школы их надо было придумать, потому что она наконец решилась на онлайн уроки. Пусть короткие по продолжительности, пусть не с первого раза у всех получалось овладеть зумом, но за первую неделю все научились".

По ее словам, двое старших детей будут ходить в школу "неделю через неделю", а вот младшая (на фото, - ред.) - еженедельно.

"В этом месте родители громко чокаются утренним кофе за здоровье учителей 💪, - не сдержала радостных эмоций ведущая. - Какие у Вас впечатления от второго карантина - есть ощущение, что мы все вместе привыкли немного к онлайн-образованию?"

Пользователи кинулись комментировать пост:

"Я могу честно признаться, жду с нетерпением начала учебного процесса именно в школе, а не дома. Не знаю как другие дети, но мои на каждой "перемене" либо бежали к холодильнику, либо к телефону, чтобы поиграть"

"На просторах інтернету всі тільки й хейтять вчителів за дистанційне навчання ("

"В марте мы все были напуганы, не понимали как дальше должно быть, со временем привыкли, и поняли, что жизнь продолжается, поэтому учимся, работаем и мечтаем"

Напомним, что Маричка Падалко объяснила противникам закона о языке его суть: "Это большая проблема?"

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