Телеведуча Марічка Падалко розповіла, чому немає нічого страшного в переході сфери послуг на українську мову

Як передає Politeka.net, відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Завдання для прихильників, хейтерів і просто користувачів положеннями Закону про мову, які вступили в силу 16 січня", - йдеться в підписі до посту.

Телеведуча навела 4 різних приклади розмови продавця з клієнтом, в яких покупці відповідали на різних мовах.





За її словами, правильними будуть всі запропоновані варіанти.

"Українська є обов'язковою первинною мовою звернення до будь-якого клієнта. Далі-персонал і споживач послуг можуть при обопільній згоді перейти на іншу мову. Втім, закон не зобов'язує персонал переходити на іншу мову-офіціант може це зробити, якщо а) хоче перейти на іншу мову, б) знає цю мову. Так само закон жодним чином не змушує змінювати свою мову спілкування", - пояснила Падалко.

Також телеведуча додала, що багато з її передплатників проживають в російськомовних регіонах України.

"Скажіть, будь ласка, друзі, це велика проблема привітатися з клієнтом українською? Або ще додати кілька пропозицій, попрощатися і подякувати?",- підсумувала телеведуча.

Нагадаємо, 16 січня, в Україні набула чинності стаття 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Тепер представники сфери послуг повинні обслуговувати споживачів та надавати інформацію про товари та послуги українською мовою.



Нагадаємо, що українцям придумали нові штрафи, кого і наскільки оштрафують з 14 Січня: "якщо в громадських закладах..."

Як повідомляла Politeka, мовний закон у дії: хто заплатить за порушення.

Також Politeka писала, що українцям розповіли про новий мовний закон, подробиці



