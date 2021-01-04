Ведучі новин за довгі роки для багатьох українців стали мало не "членами сімей" - вони впізнавані, улюблені і є такими ж зірками, як і співаки або актори

Politeka.net вирішила задовольнити цікавість читачів і показати, як виглядали відомі теледиви на зорі своєї слави або навіть задовго до такої.

Публіка звикає до обличь, манерам, голосів. Не одне покоління виросло, наприклад, на новинах з Аллою Мазур.

Всім відомо, що останній рік видався для неї дуже важким через страшне захворювання. Наприкінці 2019-го року 55-річній телеведучій поставили діагноз - рак. Пройшовши курс лікування, в травні 2020-го зірка обрадувала українців звісткою про одужання.

Зазначимо, Мазур почала вести новини "ТСН" на каналі "1+1" ще в 1997 році. Не залишила роботу ведуча, навіть після того, як дізналася про своє онкозахворювання. Нині веде щотижневу інформаційно-аналітичну програму "ТСН. Тиждень".

Ще одна телеведуча, яка полюбилася українцям - Лідія Таран. 43-річна зірка починала кар'єру на радіо в середині 90-х. з 1998 року працювала на «Новому каналі» («Репортер», «Спортрепортер», «Підйом», «Гол»). Потім перейшла на "5 канал" ("Час новин") і з 2009 — ведуча на каналі "1+1" ("Я люблю Україну", "Сніданок з 1+1", "ТСН").

Нещодавно Лідія показала в своєму Instagram дитяче фото. Дівчинка сиділа поруч з Дідом Морозом, відвівши погляд убік і силкуючись не заплакати. Ведуча розповіла зворушливу історію, посміявшись над тим, що деякі запідозрили у неї косоокість після цього фото. Але справа виявилася зовсім в іншому.

"Коли тобі тільки що сказали, що цей Дід Мороз - насправді твоя мама🎅 😝 і всі крім тебе це знали раніше! І що робити? Ревіти, сміятися або просто відвести очі? 🙃 потім всі запитували мене, чи це не косоокість в ранньому віці? 🙈 ні - це травма Дідом Морозом🙄", - поділилася Таран.

Інша телеведуча, яку зараз з легкістю впізнає в натовпі кожен - Марічка Падалко.

44-річна зірка працює на телеканалі "1+1" з 2002 року. Спочатку була ведучою спортивних новин "Проспорт", а з 2006 року — ведуча "ТСН". Разом з Юрієм Горбуновим вела недільну ранкову програму "Сніданок+", яка була в ефірі в 2006-2008 роках. У 2009-2010 роках була ведучою ранкового шоу «Сніданок з 1+1». Пізніше вела рубрику "Мамин щоденник" в цій програмі.

Зараз разом з Єгором Гордєєвим веде випуски ТСН в рамках ранкового шоу "Сніданок з 1+1". Також веде програму "Марічкін кінозал", де розповідає малюкам про мультфільми.

І ще одна телезірка, яку часто обговорюють у мережі - 47-річна Наталія Мосейчук. В якості ведучої "ТСН" вона вперше з'явилася на телеекранах в 2006 році. Також була автором і ведучою проекту "Приховане життя" про публічні та непублічні сторони відомих політиків.

З 2016 року разом з Сергієм Івановим стала ведучою ток-шоу «Право на владу» на каналі «1+1».

Користувачі з радістю коментують пости, в яких фігурують згадані ведучі. Раніше на офіційній сторінці "ТСН" в Instagram українці обговорювали колоритні образи теледив:

"Ой які ж усі красиві. Правду кажуть, що україночки найкрасивіші у всьому світі!"; "Всі дуже гарні!!! Очі світяться!!!"; "Красунечки ви наші😘".

Нагадаємо, зірка "1+1" Лідія Таран засвітила розкіш свого нового будинку, Мазур не стрималася: "це просто..."

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