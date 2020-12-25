Українська телеведуча Марічка Падалко показала дітей, що підросли

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram одна із зірок ТСН показала все своє сімейство в повному зборі. На фото біля ялинки сиділа Марічка з чоловіком Єгором Соболєвим, а також їх троє дітей: Міша, Марія і Катерина. Всі діти виглядали сильно подорослішалими. Особливо дорослою виглядала 12-річна дочка зоряного сімейства.

"Merry Christmas всім, хто сьогодні святкує! І всіх з початком канікул", - підписала фото телеведуча.

У коментарях родині телеведучої залишили масу приємних слів. Багато шанувальників звернули увагу, що діти дуже сильно схожі на Марічку.

"Думала у вас двоє дітей..зі святом", " яка красива сім'я. Будьте щасливі"," скільки відразу "Марічек" на фото, як таке може бути!? )) Хороші! Зі святами!", "Невже старша дочка вже така доросла?", "Які ви ж хороші))) а Катя і Михайло на тата схожі) вже такі дорослі))», «чудове сімейне фото», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Марічка Падалко після того, як перехворіла китайським вірусом, зіткнулася з новою проблемою. За словами ведучої, всі члени її сім'ї захворіли повторно. Але вже не самим вірусом, а простим ГРВІ.

Нагадаємо, що вірус косить зірок "1+1", хто став новою жертвою після Марічки Падалко: "Прошу вас... ".

Як повідомляла Politeka, Алла Мазур і Марічка Падалко засвітили дітей, що підросли, в гостях у Каті Осадчої: святкові фото.

Також Politeka писала, що скромняга Падалко, розбита Мосейчук і красуня Мазур: як виглядали телеведучі в перший робочий день.