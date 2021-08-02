Ведущая ТСН Соломия Витвицкая рассказала о том, какие комплексы у нее есть и заговорила о недостатках фигуры

Недавно Соломия устроила день ответов на вопросы поклонников, чтобы больше рассказать о себе. Как и ожидалось, пользователи Инстаграм не обошлись без вопросов по поводу комплексов телеведущей, а также ее ухода за собой.

Один из поклонников поинтересовался, есть ли у Соломии какие-то недостатки или комплексы, о которых она не говорит, но они сами бросаются ей в глаза.

Витвицкая ответила честно и подчеркнула, что все люди разные и идеальных не бывает:

«Мы все неидеальные и я также далека от модельных параметров и имею взрывной характер. Но для кого-то мои недостатки будут преимуществом. А кто-то вообще в моих минусах увидит изюминку» - написала телеведущая.

Отметим, что звезда ранее с родителями регулярно тренировались под присмотром фитнес-тренера и диетолог, а также питались по специально разработанном ею меню. Поэтому телеведущая привыкла следить за собой.

Напомним, Витвицкая после болезненного развода получила предложение руки и сердца.

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