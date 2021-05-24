Ведущая ТСН Соломия Витвицкая после развода с Владом Кочатковым, в браке с которым была 8 лет, рассказала о "второй половинке"

Подробностями телезвезда поделилась в своем аккаунте в Инстаграм. Женщина опубликовала в раздел сториз красивое фото на фоне зеленой травы. Соломия в кадре выглядит невероятно счастливой. Главное - это искренняя улыбка. На красотке черное платье и очки от солнца в белой оправе. Дополняет образ модный аксесуар на волосах - красно-белый платок.

Так, на вопрос польхзователя: "Пойдете за меня замуж?", Соломия ответила: "Мы же не в программе "Свадьба вслепую".

На следующем фото звезда тоже порассуждала о любви и чувствах.

"Не очень люблю формулировку "половинки", потому что уверена, мы все полноценны и индивидуальны. Но если о любви, то уверена - она меня найдет", - написала она под красивым фото.

Таким образом женщина завуалировано дала ответ на вопрос пользователей о том, мечтает ли она найти свою "вторую половинку".

Раньше сообщалось, что Соломия Витвицкая после развода с мужем показала свою "новую любовь" - Грузию. Ведущая ТСН после развода с Владом Кочатковым, в браке с которым была 8 лет, решила поехать в новое место.

Напомним, звезда "1+1" Соломия Витвицкая после развода с мужем показала свою "новую любовь": "Давно мечтала"

Как сообщала Politeka, звезда "1+1" Соломия Витвицкая раскрыла неожиданные подробности развода: "Мы любим друг-друга..."

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