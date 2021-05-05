Ведущая ТСН Соломия Витвицкая после развода с Владом Кочатковым, в браке с которым была 8 лет, рассказала о своей новой любви

Подробностями телезвезда поделилась в своем аккаунте в Инстаграм. Женщина опубликовала красивое фото на фоне заснеженых гор в Грузии и написала, что давно мечтала попасть в Казбеги. Соломия в кадре выглядит невероятно счастливой. Главное - это искренняя улыбка. На красотке ярко красное платье и черно-белый пиджак. Дополняют образ модные аксесуары - черные перчатки и очки от солнца в белой оправе.

"Казбеги - это просто моя новая любовввв❤️ Давно мечтала сюда добраться-и наконец таки все удалось! Дорога Тбилиси-Казбеги примерно 200 км и занимает около 3 часов. Но это если не останавливаться, а не останавливаться просто невозможно! Наш маршрут: Тбилиси-Джвари-Жинвали-Ананури-Пасанаури (самые вкусные хинкали) - Гудаури - Казбеги. Но проверяйте перевал ли проездной, потому что могут быть пробки или заблокированным путь. Грузия ❤️, - рассказала она.

Подписчики в комментариях написали массу комплиментов звезде и отметили настоящую красоту Грузии:

"В то время Божья благодать сошла на Грузию..." Божа благодать зійшла на Грузію у Вашому лиці, кохана сестричка!".

"Обожнюю це місце))) ❤️".

"Боже!!!! Яка краса❤️".

"🔥🔥🔥 клас!! Неймовірні фото!"

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