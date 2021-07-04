Ведущая ТСН на телеканале "1+1" Маричка Падалко провела время в компании своих коллег

Звезда устроила отдых в компании телеведущих Соломии Витвицкой, Илоны Довгань и Иванны Коберник, передает Politeka.net.

Соответствующие кадры опубликовала Витвицкая в своем Инстаграм. Телеведущие были без макияжа и летних легких нарядах. В частности, Падалко выбрала черную майку и обтягивающие шорты.

Как оказалось, все телеведущие собрались в гостях у Марички на, можно сказать, роскошной даче.

"Уютное летнее воспоминание 💗 Мы все вели и ведем новости на разных каналах, но в @marichkapadalko обсуждали не ситуацию в мире, а наши девчачьи темы. Посплетничали, посмеялись, ели шелковицу с дерева и попали под доождь❤️ идеальный выходной на даче 😜", - написала Соломия.

За несколько минут публикация собрала более 100 лайков.

"Классные такие 😍 хорошо, что находится время на отдых 🙌", "Соломия)) Ну вы всегда и везде выделяетесь 😍 вы невероятной красоты девушка 💫", "Класс ❤️👏 следующий раз должно состояться уже со мной! Молодцы, что собрались ❤️", - написали пользователи сети.

Отметим, в одном из интервью Маричка Падалко рассказала, что дачу достроила практически перед началом Майдана. Позже продолжались ремонтные работы, после которых стало уже можно принимать гостей.

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