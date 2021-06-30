Известная украинская телеведущая Маричка Падалко, звезда "1+1", показала свой роскошный особняк
Как пишет Politeka.net, Маричка Падалко является популярной украинской телеведущей. Девушка еще в начале двухтысячных годов попала на 1+1 и за это время стала настоящей звездой. Красотка также активно ведет социальные сети, где делится интересным контентом, радуя фанатов.
На первом сторис девушка показала, как смотрела футбольный матч Украина - Швеция, в котором отечественная сборная смогла победить.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Александр Пономарев неожиданно рассказал об измене экс-супруги Мозговой: "Я узнал..."
Победитель "Голосу країни" Лазановский переборщил с фотошопом и перестал быть похожим на себя: "Мачо"
Юрий Горбунов успел заснять гигантский "ядерный гриб", зависший над Киевом: "Неприятная..."
Дженнифер Лопес в узких лосинах доказала, что можно выглядеть молодо в любом возрасте: кадры с прогулки
На втором сторис Маричка показала роскошный дом в котором живет. Девушка сняла его снаружи, показав роскошную новогоднюю иллюминацию и флаг Украины.
"В чем большой смысл не снимать новогоднюю иллюминацию", - написала Падалко, намекая на победу Украины.
На еще одном фото Маричка стояла уже в доме. Можно увидеть на фоне роскошную комнату с камином. Красотка стояла с очистителем воздуха, улыбаясь.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "флаг Украины, камин и новогодняя иллюминация"
Напомним, звезда "1+1" Падалко отважилась показаться в прямом эфире без грима, в Сети фурор
Также Politeka писала, что звезда "1+1" Маричка Падалко сообщила о своем состоянии после вакцинации
А еще Politeka сообщала, что звезда "1+1" Маричка Падалко поделилась переживаниями по приезду с Донбасса