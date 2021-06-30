Известная украинская телеведущая Маричка Падалко, звезда "1+1", показала свой роскошный особняк

Как пишет Politeka.net, Маричка Падалко является популярной украинской телеведущей. Девушка еще в начале двухтысячных годов попала на 1+1 и за это время стала настоящей звездой. Красотка также активно ведет социальные сети, где делится интересным контентом, радуя фанатов.

На первом сторис девушка показала, как смотрела футбольный матч Украина - Швеция, в котором отечественная сборная смогла победить.

На втором сторис Маричка показала роскошный дом в котором живет. Девушка сняла его снаружи, показав роскошную новогоднюю иллюминацию и флаг Украины.

"В чем большой смысл не снимать новогоднюю иллюминацию", - написала Падалко, намекая на победу Украины.

На еще одном фото Маричка стояла уже в доме. Можно увидеть на фоне роскошную комнату с камином. Красотка стояла с очистителем воздуха, улыбаясь.



Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "флаг Украины, камин и новогодняя иллюминация"

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