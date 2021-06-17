Известная телеведущая Маричка Падалко вышла в прямой эфир без капли грима и здорово удивила украинцев

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая, звезда телеканала "1+1" Маричка Падалко часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз звездная красотка поделилась фотоколлажем, на котором показала, что вышла в прямой эфир выпуска новостей без макияжа. случилось это в рамках эксперимента ко Дню естественной красоты.

На одном из снимков в коллаже Маричка снята без макияжа, а на втором с косметикой. Однако, украинцы почти не заметили разницы, отмечая, что телеведущая красивая как с гримом, так и без него.

Эксперимент в прямом эфире – мои коллеги из @snidanok раскрутили меня просто в эфире на появление в выпуске ТСН с чистым лицом ко Дню естественной красоты, который сегодня отмечают в мире. Я бы, наверное, на это не согласилась, если бы предложили работать без макияжа накануне. Я в жизни такого не делала на ТВ. А здесь не было времени думать", - рассказала Падалко.

Надо сказать, что фанаты телезвезды в восторге от ее вида, в комментариях Маричку засыпают комплиментами: "Если бы не прочитала, разницы бы не увидела", "Вы невероятно красивая, даже без макияжа", "Разницы не вижу", "Главное, что показывает этот эксперимент – красота она и не зависит от макияжа", "Вы красивая и без макияжа", "Красотка, такая красивая, девочка", "Очень красивая! Природная красота. Вы вдохновляете многих женщин! Ведь украинки самые красивые девушки".

Напомним, Звезды 1+1 вышли в эфир без макияжа, такими Маричку Падалко и Барбир еще не видели: "Сильно отличается".

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