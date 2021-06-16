Звезды телеканала 1+1 вышли в эфир без макияжа

Таким образом они решили отметить День естественной красоты.

В эфире «Сниданка» показала, как выглядит без грима Любмила Барбир. Поддержала ее ведущая новостей Маричка Падалко. Соответствующие кадры показали на странице 1+1 в Инстаграм.

Отметим, пользователи Сети засыпали ведущих комплиментами, увидев их без макияжа.

«Вам и макияж не надо, вы всегда красавицы», «Людмила с Маричкой - красотки», «Красивые девушки и без макияжа», «Как по мне, то Маричке он вообще не нужен, она очень красивая», «Прекрасно выглядите», «Невероятно красивые, наши ведущие лучшие. Эталон красоты», «У Марички маленькое различие 🔥 может смело быть без грима, а Людмила сильно отличается, но без грима супер 🔥 всё-таки красивые у нас ведущие», - пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Маричка Падалко недавно сделала себе прививку от коронавируса. Звезда поделилась с поклонниками своими ощущениями после вакцинации.

«Где-то за два часа у меня начало гореть лицо. Вот знаете, такое, как перед простудным состоянием, когда тебе кажется, что у тебя температура, но на самом деле у тебя горит лицо, или когда ты нервничаешь... Пока я доехала домой, то все прошло, ничего не было, никакой температуры, никакой даже ломоты, о которой предупреждали», - рассказала ведущая.

Напомним, звезда "1+1" Маричка Падалко раскрыла рецепт вкуснейшего десерта: "Тает во рту...".

Как сообщала Politeka, звезда "1+1" Маричка Падалко показала украинцам свое экстремальное хобби: "Боже, куда ты меня привез".

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