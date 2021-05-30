Известная украинская ведущая Маричка Падалко показала, как проходило ее экстремальное увлечение с мужем

Как сообщает Politeka.net, ведущая программы новостей на украинском канале показала, как бежала 20-километровый марафон по бездорожью, ради которого она приехала в Полтавскую область. Снимки она разместила на своей странице в Инстаграм.

Также она детально рассказала о забеге.

«Никогда снова!» - мнение после второго километра. «Это супер круто !!!» - ощущения на финише после 20 километров", - отметила Падалко.

Маричка призналась, что со своим супругом Егором Соболевым сначала до конца не понимала, что такое «трейл» (забег по бездорожью) и как сильно он отличается от стандартных беговых мероприятий.

Она говорит, что дистанцию, которую они обычно бежат за 2:00, сейчас преодолевали 2:47

«Где-то вязли в грязи, которую размыв перед этим дождь, где-то продирались через ветви, на отдельные подъемы могли залезть (это я о себе😂) не с первой попытки, потому что кроссовки ехали вниз по размытым водой холмах. Где действительно бежалось легко и можно было разглядеть все чрезвычайные окружающие пейзажи, которые иначе бы никогда не увидел», - сообщила телеведущая.

Она отметила, что все фотографии сделаны ее мужем, который бежал гораздо лучшее ее.

«У меня только после 12 км появилась уверенность в том, что точно финиширую сегодня. На последнем - так вообще открылось второе дыхание, потому что поддержка волонтеров и организация, чрезвычайные. А еще меня очень тронула какая-то местная семья, в лучших марафонских традициях вышла на трассу, которая проходила мимо их отдаленную дом, и предлагала всем воду, именно когда к следующим точек гидратации было еще далеко, а пить хотелось. И металлическая кружка воды - самая вкусная, которую я выпила за сегодня», - поведала Маричка.

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