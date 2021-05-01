Телеведущая Маричка Падалко похвасталась результатом тренировок
Как передает Politeka.net, новым снимком поделилась на своей страничке Instagram.
Ведущая телеканала "1+1" Маричка Падалко воспитывает троих детей: 7-летнего сына Мишу, дочерей Машу и Катю, которым по 5 и 3 года соответственно.
Судя по последних кадрах не ее страничке в соцсетях, Маричка ведет активный образ жизни и довольно тщательно следит за своей фигурой.
"Место для пасочек «освободили»", - шутливо сообщила телеведущая в подписи к фото, на котором позировала в лосинах и обтягивающей футболке.
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Поклонники были в восторге от фигуры Падалко, оставив немалое количество лайков и комментариев.
Ранее мы сообщали, что телеведущая удивила снимком, на котором она выглядила намного моложе своего возраста.
В выходной день телеведущая выбралась на побережье и решила очаровать, а заодно и заинтриговать фанов атмосферным снимком.
Звезда была почти не накрашена и улыбалась на камеру. Всем своим видом она напоминала девочку-подростка.
Напомним, звезда "1+1" Маричка Падалко показала, как поддерживает форму во время карантина: "Ну и фигура...".
Как сообщала Politeka, звезда "1+1" Маричка Падалко похвасталась своим высоким красавцем-сыном, не сдержав приступа гордости: "Такой парубок...".
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