Телеведущая Маричка Падалко похвасталась результатом тренировок

Как передает Politeka.net, новым снимком поделилась на своей страничке Instagram.

Ведущая телеканала "1+1" Маричка Падалко воспитывает троих детей: 7-летнего сына Мишу, дочерей Машу и Катю, которым по 5 и 3 года соответственно.



Судя по последних кадрах не ее страничке в соцсетях, Маричка ведет активный образ жизни и довольно тщательно следит за своей фигурой.

"Место для пасочек «освободили»", - шутливо сообщила телеведущая в подписи к фото, на котором позировала в лосинах и обтягивающей футболке.

Поклонники были в восторге от фигуры Падалко, оставив немалое количество лайков и комментариев.

Ранее мы сообщали, что телеведущая удивила снимком, на котором она выглядила намного моложе своего возраста.

В выходной день телеведущая выбралась на побережье и решила очаровать, а заодно и заинтриговать фанов атмосферным снимком.

Звезда была почти не накрашена и улыбалась на камеру. Всем своим видом она напоминала девочку-подростка.

Напомним, звезда "1+1" Маричка Падалко показала, как поддерживает форму во время карантина: "Ну и фигура...".

Как сообщала Politeka, звезда "1+1" Маричка Падалко похвасталась своим высоким красавцем-сыном, не сдержав приступа гордости: "Такой парубок...".





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