Телеведущая Маричка Падалко похвасталась результатом тренировок

Как передает Politeka.net, новым снимком поделилась на своей страничке Instagram.

Ведущая телеканала "1+1" Маричка Падалко воспитывает троих детей: 7-летнего сына Мишу, дочерей Машу и Катю, которым по 5 и 3 года соответственно.

Судя по последних кадрах не ее страничке в соцсетях, Маричка ведет активный образ жизни и довольно тщательно следит за своей фигурой.

"Место для пасочек «освободили»", - шутливо сообщила телеведущая в подписи к фото, на котором позировала в лосинах и обтягивающей футболке.

Популярные статьи сейчас

72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"

"Здесь Насте 19 лет": кадры с юными Каменских и Потапом оказались в Сети, еще не пара

Знаменитая актриса скончалась спустя год после смерти мужа: родные раскрыли подробности

Сумская засветила интерьер своей новой квартиры, белоснежная мебель и посуда: "Виталичек, ты доволен?"

Санина из The Hardkiss прервала молчание после выходки Кароль: "Я очень благодарна Тине, но..."
Показать еще

Поклонники были в восторге от фигуры Падалко, оставив немалое количество лайков и комментариев.

Ранее мы сообщали, что телеведущая удивила снимком, на котором она выглядила намного моложе своего возраста.

В выходной день телеведущая выбралась на побережье и решила очаровать, а заодно и заинтриговать фанов атмосферным снимком.

Звезда была почти не накрашена и улыбалась на камеру. Всем своим видом она напоминала девочку-подростка.

Напомним, звезда "1+1" Маричка Падалко показала, как поддерживает форму во время карантина: "Ну и фигура...".

Как сообщала Politeka, звезда "1+1" Маричка Падалко похвасталась своим высоким красавцем-сыном, не сдержав приступа гордости: "Такой парубок...".


"