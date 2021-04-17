Известная украинская ведущая Маричка Падалко показала свое фото без косметики и фотошопа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Падалко в соцсети.

Так, звезда телеканала "1+1" решила поддержать инициативу "Покажите нас" и продемонстрировала два фото - оригинал и заретушированное.

"Раньше они приходили с фотографиями звезд, теперь - со своими, только измененными фотошопом, и хотят иметь подобный вид в реальной жизни" - так на мой вопрос о сегодняшних трендах в пластической хирургии ответил известный специалист на презентации книги, на которую я ходила прямо перед карантином", - рассказала Падалко.

Она подчеркнула, что сегодня цифровой мир позволяет "развлекаться" со своим лицом, и соблазн выставлять свои "вкусно отредактированные" фото - огромный.

"Я тоже хотела испытать на себе несколько месяцев назад на свое 45-летие и выставить "красивое" фото. Косметики в тот день в отпуске не было, поэтому загрузила на телефон редактор изображений. И что оказывается! Абсолютно все лица он подгоняет под одинаковые стандарты без учета особенностей каждого человека - всем делает более крупные губы, более крупные зубы (не думала, что крупные зубы считаются "красивее"), впалые щеки и большие глаза. Поэтому поиграв несколько часов в "голливудскую диву", я удалила на телефоне редактор и оставила неотредактированное фото", - поделилась телеведущая.

Она также посоветовала фолловерам "поиграть" с фотошопом и осознать, что это не вы - и выставить свое настоящее фото под хэштегом #покажітьнас.

Следует отметить, что в комментариях множество фолловеров отметили, что фото Марички без редактирования выглядит гораздо более живым и эффектным.

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