Известная телеведущая Маричка Падалко ответила на вопросы украинцев в соцсети

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая на телеканале "1+1" Маричка Падалко предложила украинцам задать ей вопросы, на которые потом ответила в Instagram-сторис. Поклонники тут же осыпали телезвезду вниманием, спрашивая о ее жизни.

Так, кто-то спросил Маричку, плакала ли она в прямом эфире, на что телеведущая рассказала о случае, который довел ее до слез. Так, по словам Падалко, она вела спецвыпуск ТСН, в котором показывали возвращение погибших украинцев на самолете в Иране. Эти кадры довели тогда до слез не только ведущую, но и зрителей.

Что касается работы, то у Марички также спрашивали, во сколько часов утра она приходит в офис и ставил ли телеканал требования к внешнему виду и формам ведущих. Так, Падалко рассказала, что приходит на работу в 5.45 утра, а по поводу форм, то, по словам телеведущей, с ней таких разговоров не случалось, и вообще, ей сложно представить такой разговор. Спросили у ведущей также и про зуб, который у нее выпал в прямом эфире. По словам женщины, это был самый курьезный случай на работе.

Отвечая на вопросы украинцев Падалко также рассказала, что поле рождения детей стала меньше путешествовать за границу, и в последний раз была в Риге еще в 2019 году. Также телезвезда поделилась, что в детве мечтала стать переводчиком президента. А по поводу такой отличной физической формы в 45 лет Маричка ответила просто – правильное питание и занятие спортом.

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