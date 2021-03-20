Ведущая ТСН на телеканале "1+1" Маричка Падалко откровенно рассказала о своих "недостатках", которые она научилась воспринимать как собственную особенность

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Падалко в соцсети.

Так, в аккаунте телеведущей появилась публикация о проекте "Покажите нас", целью которого является разрушение стереотипов о навязанных медиа идеалах красоты.

"Да когда она уже удалит эту бородавку над губой!!!", "что это за прыщ у ведущей!"- писали мне хейтеры не один раз. А после одной из моих первых фотосессий для женского журнала эту родинку таки "удалили" перед публикацией. Хотя мне с ней всегда было комфортно, как и с небольшими асимметричными губами. Всю жизнь меня бесили только мои щеки. И еще моя претензия к Вселенной - почему никто не предупредил, что когда постоянно выщипываешь в молодости широкие брови, со временем они перестают расти", - поделилась телеведущая.

Падалко призвала фолловеров публиковать свои настоящие фото под хештегом #ПокажітьНас, а также рассказала о своем собственном.

"Здесь присутствует естественное освещение, использована функция камеры "фото" и отсутствует редактирование. Макияж: солнцезащитный крем и гигиеническая помада", - написала она.

В комментариях Маричку засыпали комплиментами и поддержали новый интересный и полезный проект.

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