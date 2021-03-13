Відома ведуча телеканалу " 1+1" Марічка Падалко зачарувала посмішкою в нехитрому вбранні

Як передає Politeka.net, Марічка на своїй сторінці в Instagram розмістила фото в ніжно-ліловій кофтині під горло, коричневій безрукавці і джинсах.

На фото Марічка сидить на дерев'яному помості, нахиливши трохи голову набік. У сонячний день телеведуча підставила личко весняним промінчикам і розтягнулася в усмішці.

Знаменитість розповіла, що турбує її, і це, не що інше, як вакцинація. Марічка зізналася, що записалася на залишкову вакцинацію, але тепер у сумнівах, чи потрібно їй це робити.

Марічка хотіла стати популяризатором вакцини в Україні, якій не всі довіряють. Однак тепер після вивчення думки супротивників, її стали терзати сумніви, чи потрібно таким чином популяризувати вакцину, або чекати черги через "Дію".

На жаль, єдиної думки серед українців зовсім не існує. Шанувальники в коментарях висловили досить багатозначну думку, деякі написали, що публічним особам необхідно показати безпеку вакцини, проте у багатьох українців існує безліч всіляких страхів щодо щеплень від COVID-19.

Одних цікавить не якість вакцини, а якість тих, хто робить щеплення, чи впевнені медики, що вакцина не зашкодить, чи знають точно, чи показана вакцина саме цій людині, чи немає протипоказань, чи немає супутніх захворювань, алергій на компоненти при яких цій людині поки протипоказана ін'єкція.

Також задаються питанням, у разі лікарської помилки або порушень, хто буде нести відповідальність, підкреслюючи, "відповідь, з гіркого досвіду, ми знаємо".

"Ви не боїтеся вакцинуватися, ви впевнені в цій вакцині яка так поспішно була зроблена", "Це цікаве запитання, але, як на мене, відволікає він найголовнішого харчування. Таки чи вакцинуватися взагалі саме в Україні", "Бачив я відео як смороду роблять щеплення, то в комір сорочки, то взагалі ковпака зі шприца не знімаючи, ️ ось і думайте тепер",- повідомили шанувальники Марічці.

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