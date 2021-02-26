Украинская телеведущая Маричка Падалко решила активно отпраздновать день рождения и показала, что она делает в этот день

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Маричка Падалко, которая ведет "Телевизионную службу новостей" на телеканале "1+1" активный пользователь Instagram. В своем микроблоге телезвезда часто радует поклонников яркими публикациями из жизни, и на днях показала, как отпраздновала свой день рождения. Как оказалось, Маричке исполнилось уже 45 лет, но возраст ее совершенно не беспокоит.

На новых фотографиях, которые телеведущая показала в соцсети, можно увидеть, она вместе с мужем Егором Соболевым отправилась в горы, где активно провела свой праздник, встав на лыжи. В подписи к фотографии Падалко написала: "На этом месте должна была бы быть, наверное, "впечатляющая" портретная фотография и содержательный пост о важной дате – 45 лет!". А также добавила, что когда этот день наступил, то весь пафос захотелось отложить. "В 40 казалось, что жизнь выходит на финишную прямую, а сейчас – лишь начинается", - отметила Маричка и рассказала, что в этот день свой праздник отмечает не только она, но и ее муж, так что решили провести его вместе.

Поклонники в восторге от новых фотографий телезвезды, ее и мужа поздравляют с днем рождения, оставляя много теплых слов и поздравлений.

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