Ведущая ТСН на телеканале "1+1" Маричка Падалко показала, как отдыхает на курорте

Звезда давно получила огромную популярность среди зрителей, передает Politeka.net. Сейчас за ее страницей в Инстаграм следят 188 тысяч человек.

Маричка при любой возможности делится фото событий из жизни. Так, в этот раз она опубликовала кадры со своего отдыха.

Красотка предстала в яркой куртке и синих штанах. Маричка удивила талантом - она каталась на лыжах, надев на голову шлем. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Планировать, откладывать, наконец впервые за полтора года отправиться в семейное путешествие ... и оказаться в «красной» зоне? Да, это о нас🥲", - поделилась Падалко.

Звезда рассказала, что весь год из-за пандемии не удалось отправиться в путешествие, но решили все изменить в феврале 2021-го.

"Поэтому мы поехали отпраздновать наш с Егором день рождения на лыжах и показать детям Карпаты", - рассказала ведущая.

Звезда сообщила, что ей нравится семейный отдых, а правил карантина они не нарушают.

"В пятницу будет квест, как сесть на наш поезд на Киев, который не остановится в Ивано-Франковске) Думаем, ловить его во Львове. Это должно быть очень романтичный день рождения", - поделилась Маричка.

За два часа пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Мы тоже завтра будем там❤️ поэтому также везунчики 😂😂😂", "Супер 👏👏👏 Хорошо Вам отдохнуть ❤️", "Хорошего отдыха!", "Маруся, Агин Ты еще и на лыжах умеешь. Я тоже когда-то попробую", "все равно молодцы 😊, не надо постоянно все откладывать на потом, потом может и не наступить", - написали пользователи сети.

Напомним, звезда "1+1" Маричка Падалко не на шутку ошарашила своей любовной историей: "вместе махать лопатами…".

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