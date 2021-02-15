Известная телеведущая Маричка Падалко поразила поклонников рассказом своей лав-стори

Известная телеведущая Маричка Падалко поразила поклонников рассказом своей лав-стори, поделившись трогательной историей своих романтических отношений с мужем. Знаменитость рассказала, как провела День Святого Валентина на своей странице в Instagram, пишет Politeka.net.

На фото молодые Маричка с супругом в 2006 году на публичном мероприятии. Однако рассказ совсем не об этом мероприятии. Телеведущая известна своим спортивным образом жизни. И даже 14 февраля вместе с мужем они провели, «романтично» расчищая дачу от снега, который нападал за прошлую неделю.

Также Маричка рассказала, какие маленькие приятности день изо дня делает ей супруг, за что Маричка безмерно благодарна.

"Love is ... она у всех разная. И не всегда по расписанию", - подытожила звезда.

Поклонники увидев прекрасное фото и прочитав трогательный пост кинулись благодарить ведущую за такие искренние чувства. Они написали много слов благодарности, и согласились с выводами, к которым пришла Маричка.

"Таке миле фото😭😭❤️❤️", "Такі закохані❤️ Молоді і такі гарні❤️❤️❤️", "Дякую Вам, Марічко, за цікавий допис:)) ❤️❤️❤️❤️❤️", "Ви такі гарнюні на фото:)😍😍", "Красивое фото! Спасибо за интересный пост !", "Ви чудова пара❤️щастя вам. Ви так схожі!! Це дивовижно ❤️", "Ви якісь щирі і тому красиві та чарівні.", "Ви так схожі!! Це дивовижно ❤️", - написали фанаты.

Напомним, что босая Маричка Падалко напугала своих детей выходкой, кадры уже в Сети: "Мам, ты сумасшедшая...".

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