Украинская телеведущая и звезда "1+1" Маричка Падалко обратилась к украинцам после череды жутких ЧП с детьми

18 февраля уже пятый ребенок, в этот раз в Киеве, попал в больницу, наглотавшись таблеток. По версии полиции, к этому подстрекают челенджи в соцсетях, но ни одного конкретного найти не удалось. На своей странице в Instagram Падалко разместила актуальную информацию по этому поводу и решила узнать мнение украинцев, передает Politeka.net.

Телеведущая сразу подчеркнула, что в Украине дети могут легально купить лекарства без рецепта, ведь ни одного запрещающего закона у нас нет. Также Падалко подняла вопрос, который вызывает большие дискуссии, — ответственность школы за случившееся.

"От работы на период следствия отстранили директора лицея в Боярке. Нет, против нее пока не выдвинули никаких официальных обвинений. Но, могут. Потому что сразу несколько законов предусматривают, что пока идет учебный процесс, ответственность за ребенка несет школа. Я не утверждаю, что это абсолютно справедливо, а лишь констатирую, что такие реалии законодательства существуют", — пишет телеведущая.



Подписчики в комментариях поделились своим мнением по поводу необходимости запрета продажи лекарств детям, а также невозможности полного контроля в школе:

"1. Виновных искать не надо. 2. Провизор не может отвечать за действия детей,а отравиться можно чем угодно. 3. Школа не может следить за каждым шагом ребенка. 4. надо разговаривать, разговаривать и разговаривать с детьми";

"Дети 12 лет и дома в аптечке могут найти многое (это о провизорах), а перемещения по школе, кто может запретить? В таком возрасте возможностей много...выход - внутри семьи, беседы. Тоже в шоке, страшно...";

"Оооочень жаль педколлектив, тяжелый год, а тут такие случаи😢. А горю родителей нет предела";

"Ужас! Смотрела сегодня новости утром с вами, шок! Наши дети никуда не выходят из школы во время учебы. У нас с этим строго. Вопрос, почему продают детям без взрослых лекарства? У детей надо ограничивать контакт с телефоном, и всю информацию проверять,где и что они всего гуглят. Мы так детей проверяем".

Напомним, звезда "1+1" Маричка Падалко не на шутку ошарашила своей любовной историей: "вместе махать лопатами…".

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