Ведущая ТСН на телеканале "1+1" Маричка Падалко произвела фурор новым фото, от которого холодок по коже

Как передает Politeka.net, 44-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала без верхней одежды, и это на улице при минусовой температуре.

Так, Маричка была в черном гольфе и темных штанах, а также в кожаных ботинках на шнуровке. Ведущая засунула руки в карманы, стоя посреди дороги, и улыбалась. Примечательно, что при этом Падалко сильно щурилась - что произошло, звезда объяснила в подписи к фото.

"Солнечный, зимний лес 🌲🎄Или то мы отвыкли от солнца, или оно такое яркое сегодня, но невозможно открыть глаза☀️❄️", - пожаловалась в шутку ведущая.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Маричка вы красавица! ❤️"

"Такая красивая девочка"

"Вам ну очень классно в брюках, не только в тех платьях "водолазках" 👏"

"Почему без куртки😮"

Это не первая вылазка Марички раздетой на мороз. До этого ведущая показывала, как напугала детей опасной выходкой (конечно, если не закаляться). Босая Падалко танцевала на снегу, избавившись от кроссовок после пробежки.

"Мам😀, ты сумасшедшая" - дети привыкают, муж уже давно привык🤔 Он мне совместное безумие обещал завтра. А сегодня после такой пробежки, когда и красиво, и не холодно, грех немного не позакаляться на снегу 🌨❄️⛄️🥚", - объясняла свое поведение Маричка.

"вы действительно рискованная женщина. Но главное что вам это приносит удовольствие"; "Вы - мотиватор для многих людей! Не останавливайтесь! 👏"; "Снегурочка", - отреагировали пользователи.

Напомним, звезда "1+1" Маричка Падалко не на шутку ошарашила своей любовной историей: "вместе махать лопатами…".

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