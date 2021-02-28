Ведущая ТСН на телеканале "1+1" Маричка Падалко устроила необычный батл

Как передает Politeka.net, 45-летняя звезда телеэкранов опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, в котором показала как весело и с пользой проводит свободное время со старшим сыном Мишей (13 лет) и младшей дочкой Катей (10 лет).

Так, Маричка поделилась опытом в совместной готовке. В частности, она устраивает между детьми забавные батлы - им приходится что-либо готовить, а она потом дегустирует. Конечно, ведущая помогает наследникам, показывая и рассказывая, что и как нужно делать.

"Мы каждые выходные экспериментируют с разной выпечкой. У детей всегда к этому особенная мотивация, потому что так в понедельник утром перед школой можно позавтракать вкусненькими результами своих стараний", - сообщила Маричка.

В этот раз ребята порадовали себя и маму шоколадными и апельсиновыми маффинами.

"Получились такими пухлыми, воздушными и ароматными, что я тоже не удержалась, чтобы попробовать. И не только из-за статуса «судьи». Кто в этом батл вышел победителем? Ну, если досмотреть до конца, то может появиться несколько версий)", - подытожила Падалко, сообщив, что очень любит фрукты, поэтому апельсиновые ей, конечно, понравились, но, попробовав шоколадные, также не смогла сдержать своего восторга.

Ранее мы рассказывали, как Маричка удивила выходкой, прогулявшись по зимнему лесу без верхней одежды. Как известно, ведущая любит закаляться и даже может танцевать на снегу босиком и при этом улыбаться.

"Солнечный, зимний лес 🌲🎄Или то мы отвыкли от солнца, или оно такое яркое сегодня, но невозможно открыть глаза☀️❄️", - подписала кадры ведущая.

Напомним, звезда "1+1" Маричка Падалко не на шутку ошарашила своей любовной историей: "вместе махать лопатами…".

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