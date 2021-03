Известная ведущая телеканала «1+1» Маричка Падалко рассказала о борьбе за равенство в правах в своей собственной семье

В преддверии Международного женского дня знаменитость поделилась тематическим постом в своем Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, Падалко напомнила украинцам о том, что по случаю 8 марта можно не только поздравлять женщин, но и посещать всевозможные тематические выставки, лекции, кинопоказы или инсталяции.

«HeforShe Artsweek продлится в Украине до 14 марта. Движение #heforshe начали в ООН, чтобы привлечь к теме гендерного равенства мужчин - чтобы он "HE" мог выступать, агитировать, вписываться "FOR SHE", то есть тоже говорить в обществе о правах женщин. И Украина в четвертый раз присоединяется к этой инициативе!», - рассказала ведущая.

Она также рассказала о неравенстве в собственной семье.

«Посчитала, что в нашей семье так или иначе было 25 детских дней рождений, которые организовывал сами понимаете кто. И папа получил почетное право организовать 26-й», - поделилась Маричка.

Стоит отметить, что ведущая с мужем воспитывают троих детей.

Она также опубликовала новое фото, на котором позирует рядом со светящимся знаком со словами: «Палаю, надихаю». Ведущая надела розовую кофту и позировала с минимумом косметики на лице.

