Звезда показала, что у нее вышло

Ведущая ТСН на телеканале "1+1" Маричка Падалко решила поделиться рецептом вкусного десерта

Любимица зрителей, как оказалось, не только звезда на телевидении, но и на кухне, передает Politeka.net. Ведущая новостей решила раскрыть рецепт вкусного десерта в своем Инстаграм.

"Легкий, весенний десерт, который можно и готовить, и есть с детьми из-за безопасности его ингредиентов. А WOW-эффект, когда будет резать «торт», гарантирован! В народе его называют «битое стекло»", - поделилась Маричка.

Итак, понадобятся:

600 гр сметаны (20-30% жирности);

три вида разноцветного желе;

желатин, 25 гр (для сгущения сметаны).

сахарная пудра (на вкус)

Приготовление:

Желе приготовить по инструкции. Взбить сметану с сахарной пудрой.

Емкость с готовым желе опустить на несколько минут в горячую воду. Затем перевернуть на доску и нарезать кубиками. Готовим желатин (хватит 100-150 мл воды) и соединить со сметанным кремом.

Далее нужно быстро объединить в «торт», ведь желатин начинает застывать:

а) можно или все смешать в миске, где готовили сметану;

б) или же выкладывать слоями в форму.

Вместо формы все может застыть в обычной миске (салатнице).

Даем торту загустеть в холодильнике, далее снова опускаем емкость в горячую воду на несколько минут и переворачиваем на тарелку. Здесь очень важно не торопиться! Лучше пусть он немного «потечет», чем поспешите перевернуть, и часть, которая уже «отошла» от миски, под своим весом упадет в тарелку, а часть, не успела «отойти», останется в форме.

Если пока отогревали десерт, сметана немного потекла в желе, вы можете ватным диском, смоченным в теплой воде, осторожно очистить «стекло».