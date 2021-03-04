Ведущая ТСН на телеканале "1+1" Маричка Падалко решила поделиться рецептом вкусного десерта
Любимица зрителей, как оказалось, не только звезда на телевидении, но и на кухне, передает Politeka.net. Ведущая новостей решила раскрыть рецепт вкусного десерта в своем Инстаграм.
"Легкий, весенний десерт, который можно и готовить, и есть с детьми из-за безопасности его ингредиентов. А WOW-эффект, когда будет резать «торт», гарантирован! В народе его называют «битое стекло»", - поделилась Маричка.
Итак, понадобятся:
- 600 гр сметаны (20-30% жирности);
- три вида разноцветного желе;
- желатин, 25 гр (для сгущения сметаны).
- сахарная пудра (на вкус)
Приготовление:
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Желе приготовить по инструкции. Взбить сметану с сахарной пудрой.
Емкость с готовым желе опустить на несколько минут в горячую воду. Затем перевернуть на доску и нарезать кубиками. Готовим желатин (хватит 100-150 мл воды) и соединить со сметанным кремом.
Далее нужно быстро объединить в «торт», ведь желатин начинает застывать:
а) можно или все смешать в миске, где готовили сметану;
б) или же выкладывать слоями в форму.
Вместо формы все может застыть в обычной миске (салатнице).
Даем торту загустеть в холодильнике, далее снова опускаем емкость в горячую воду на несколько минут и переворачиваем на тарелку. Здесь очень важно не торопиться! Лучше пусть он немного «потечет», чем поспешите перевернуть, и часть, которая уже «отошла» от миски, под своим весом упадет в тарелку, а часть, не успела «отойти», останется в форме.
Если пока отогревали десерт, сметана немного потекла в желе, вы можете ватным диском, смоченным в теплой воде, осторожно очистить «стекло».
Напомним, звезда "1+1" Маричка Падалко не на шутку ошарашила своей любовной историей: "вместе махать лопатами…".
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