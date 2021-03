Відома ведуча телеканалу "1+1" Марічка Падалко розповіла про боротьбу за рівність у правах у своїй власній родині

Напередодні Міжнародного жіночого дня знаменитість поділилася тематичним постом у своєму Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, Падалко нагадала українцям про те, що з нагоди 8 березня можна не тільки вітати жінок, а й відвідувати всілякі тематичні виставки, лекції, кінопокази або інсталяції.

"HeforShe Artsweek триватиме в Україні до 14 березня. Рух #heforshe почали в ООН, щоб залучити до теми гендерної рівності чоловіків - щоб він "HE" могти виступати, агітувати, вписуватися "FOR SHE", тобто теж говорити в суспільстві про права жінок. І Україна вчетверте приєднується до цієї ініціативи!",- розповіла ведуча.

Вона також розповіла про нерівність у власній родині.

"Порахувала, що в нашій родині так чи інакше було 25 дитячих днів народжень, які організовував самі розумієте хто. І тато отримав почесне право організувати 26-й», - поділилася Марічка.

Варто відзначити, що ведуча з чоловіком виховують трьох дітей.

Вона також опублікувала нове фото, на якому позує поруч зі світиться знаком зі словами: «Палаю, надихаю». Ведуча одягла рожеву кофту і позувала з мінімумом косметики на обличчі.

