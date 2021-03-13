Известная ведущая телеканала "1+1" Маричка Падалко очаровала улыбкой в незамысловатом наряде

Как передает Politeka.net, Маричка на своей странице в Инстаграм разместила фото в нежно-лиловой кофточке под горло, коричневой безрукавке и джинсах.

На фото Маричка сидит на деревянном помосте, наклонив немного голову набок. В солнечный день телеведущая подставила личко весенним лучикам и растянулась в улыбке.

Знаменитость рассказала, что тревожит ее, и это, не что иное, как вакцинация. Маричка призналась, что записалась на остаточную вакцинацию, но теперь в сомнениях, нужно ли ей это делать.

Маричка хотела стать популяризатором вакцины в Украине, которой не все доверяют. Однако теперь после изучения мнения противников, ее стали терзать сомнения, нужно ли таким образом популяризировать вакцину, или ждать очереди через "Дию".

К сожалению, единого мнения среди украинцев вовсе не существует. Поклонники в комментариях высказали весьма многозначное мнение, некоторые написали, что публичным особам необходимо показать безопасность вакцины, однако у многих украинцев существует множество всевозможных страхов касательно прививок от COVID-19.

Одних интересует не качество вакцины, а качество тех, кто делает прививку, уверены ли медики, что вакцина не повредит, знают ли точно, показана ли вакцина именно этому человеку, нет ли противопоказаний, нет ли сопутствующих заболеваний, аллергий на компоненты при которых этому человеку пока противопоказана инъекция.

Также задаются вопросом, в случае врачебной ошибки или нарушений, кто будет нести ответственность, подчеркивая, "ответ, из горького опыта, мы знаем".

"Вы не боитесь вакцинироваться, вы уверены в этой вакцине которая так поспешно была сделана", "Це цікаве запитання, але, як на мене, відволікає він найголовнішого питання. Таки чи вакцинуватись взагалі саме в Україні", "Бачив я відео як вони роблять щеплення, то в воротник рубашки, то взагалі ковпака з шпріцу не знімаючи 🤷🏻‍♂️ Ось і думайте тепер.", - сообщили поклонники Маричке.

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